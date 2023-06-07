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UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesi ortalık karıştı: Yaralılar var

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesi ortalık karıştı: Yaralılar var
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Çekya’nın başkenti Prag’da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı.

Çekya’nın başkenti Prag’da Fiorentina ile West Ham United arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesi sokaklar karıştı. Fiorentina ve West Ham United taraftarları arasında Prag'ın merkezindeki bir barda çıkan kavga sokağa taştı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan olaylarda çok sayıda taraftar yararlanırken, çevredeki mağazaların camları kırıldı. Polis, taraftarlara müdahale ederken, bir Fiorentina taraftarı polise sopayla saldırdı. Polis çıkan olaylar nedeniyle 16 kişiyi gözaltına aldı.

3 KİŞİ YARALANDI

 Polis sözcüsü Jan Rybansky yaptığı açıklamada, “Bir barda Fiorentina taraftarları West Ham United taraftarlarına saldırarak üç kişiyi yaraladı. Olaylar sırasında bir polis memuru da saldırıya uğradı. 16 kişiyi gözaltına aldık” dedi.

Etiketler prag taraftar kavga
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