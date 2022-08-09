Uğur Şahin ve Özlem Türeci koronavirüs aşılarıyla ilgili müjdeli haberi verdi

Koronavirüs aşılarıyla dünyanın gündeminde yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech, koronavirüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olan Omicron’u hedefleyen yeni aşılarla ilgili haberi duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde ürettikleri aşılarla tüm dünyanın gündeminde yer alan Almanya merkezli BioNTech ile ABD'li ortağı Pfizer'dan yeni bir açıklama geldi. NTV'nin haberine göre firma, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanmış bir Covid-19 aşısının klinik denemesine bu ay başlayacağını duyurdu. Yaşanan gelişmeyle alakalı konuşan firmanın CEO'su Uğur Şahin ise yeni aşıların "uzun süreli ve geniş koruma" hedefleyerek Covid-19 ürün hattını genişlettiğini aktardı.

EKİM AYINA İŞARET EDİLDİ

BioNTech firması, ilkbahardan beri BA.1 varyantını hedefleyen ilk Omicron aşısının üretmeye başladığını ifade ederek, düzenleyici bir kurumun onaylanması halinde hemen teslim edilebileceğini söyledi. Şirket, BA.4 ve BA.5 varyantını hedefleyen aşısının da klinik denemeler ve düzenleyici kuruluşların onayının ardından ekim ayında kullanabileceğini duyurdu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ ORTAYA ÇIKARDI"

Dr. Özlem Türeci ise farelerde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerle ilgili konuştu. Türeci verilerin; BA.4 ve BA.5'i hedef alan aşının, bu varyantlara ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini aktardı. Türeci verilerin, önceki Covid-19 aşılarının verileriyle birleştiğinde acil durum onayı için yeterli olabileceğini belirtirken zamanında müdahale sağlayabileceğini anlattı.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN YAKLAŞIMLARI

Düzenleyici kuruluşlar ise, mevcut en güncel aşıyı kullanarak yeni varyantlara ayak uydurma ihtiyacını, aşıların güvenliği ve etkinliğine olan güveni sağlama arzusuyla dengelemeye çalışıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BA.4 ve BA.5'i hedefleyen bir aşı için klinik verilere ihtiyaç duyarken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) klinik denemeler sırasında aşıyı onaylamaya hazır olacağını açıkladı.

EMA başkanı Emer Cooke, "vaatler benim için yeterli değil" diyerek ajansın yeni aşıları onaylanmadan önce deneme verilerine ihtiyaç duyacağını söyledi.

EMA TARAFINDAN İNCELEME BAŞLADI

Öte yandan EMA Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının varyantlara uyumlu yeni versiyonunu incelemeye aldı. EMA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Comirnaty" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omicron alt varyantları BA.4/5'e uyumlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı kaydedildi.

EMA'nın ön değerlendirmesi, aşının pazar onayı için yapılacak şirket başvurusu öncesinde sürece hız kazandırıyor. Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA, normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor.

ŞİRKETİN KARI GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ

Bunların yanı sıra BioNTech, Covid-19 aşısından elde edilen gelirlerin çoğunu kanser çalışmalarına yatırdığını açıkladı. Bu yıl AR&GE çalışmalarına 1,4 milyar euro ile 1,5 milyar euro arasında harcama yapacağını tahmin ettiğini aktaran şirket, yakın zamanda pankreas kanseri için kişiselleştirilmiş bir aşının erken aşamadaki bir denemesinden ve katı tümörlerde yeni CAR-T hücre tedavisi adayından olumlu veriler aldı.

Öte yandan Reuters’ın bildirdiğine göre BioNTech’in ikinci çeyrekteki geliri ve net kârı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 düşerek sırasıyla 3,2 milyar euroya ve 1,672 milyar euroya geriledi. Şirket, geçen yıl 19 milyar olan 2022 aşı geliri hedefini 13 ila 17 milyar euroya düşürdü.

Şirketin CFO'su Jens Holstein, "Yılın başından bugüne kadar olan güçlü performansımızla, devam eden mali yıl için iyi bir yolda ilerlediğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya ile Almanya arasındaki doğalgaz krizinin aşının kitlesel üretimi açısından bazı belirsizlikler yaratabileceğini söyleyen Holstein, şirketin mevcut doğalgaz sıkıntısından etkilenmediğini bildirdi.