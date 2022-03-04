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Ukrayna'da bekleyen 199 Türk personelin 26'sı tahliye edildi

Ukrayna'da bekleyen 199 Türk personelin 26'sı tahliye edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna’da bekleyen 23 gemideki 199 personelin 26’sının tahliye edildiğini açıkladı.

Denizlik Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler ukrayna türkiye personel tahliye
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