Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi" dedi. Çataklı ayrıca, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3 BİN 645 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çataklı, "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı" bilgisini verdi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, geçen ay siber suçlarla mücadelede kapsamında 4 bin 959 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 2 bin 295 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi" dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.