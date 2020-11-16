Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor ?

İYİ Parti İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair yaptığı açıklamlarla olay yaratan Prof. Dr. Ümit Özdağ için Disiplin Kurulu bugün toplanıyor.

İHRACI GÜNDEMDE

Kritik toplantıda Özdağ'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'de ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken Ankara kulislerinde şoke etkisi yaratan bomba bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını iddia etti.

Selvi, Özdağ'ın Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacağını belirtti.