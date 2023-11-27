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Ümraniye'de korkunç kaza: Otomobil takla attı

Ümraniye'de korkunç kaza: Otomobil takla attı
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Ümraniye'de akşam saatlerinde korkunç kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

Kaza, 20.00 sıralarında Esenkent Mahallesi, Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu K.'un kullandığı 34 CRA ... plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların otomobilden çıkardığı otomobil sürücüsü Mutlu K.'un yapılan alkol ölçümünde 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K., Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler Ümraniye KAZA OTOMOBİL TAKLA
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