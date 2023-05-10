Umurlu Gümrük Kapısı hizmete açıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Umurlu Gümrük Kapısı ile Irak'a giriş ve çıkışlar açıldı.

Kentin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılış törenine, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, STK temsilcileri, Erbil Türkiye Başkonsolosu Memet Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Omid Xoşnav, Irak Bölgesel Yönetimi Sınır bölgesinden sorumlu Mustafa Barzani ile çok sayıda kişi katıldı.

'BİN YILLIK BERABERLİK'

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, Umurlu Gümrük Kapısı'nın hizmete açılmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. Gümrük kapısının hem Kuzey Irak, hem de Türkiye tarafına katkı sağlayacağını belirten Akbıyık, "Hakkari merkez, Şemdinli ve Yüksekova için ticari ve kültürel olarak büyük katkılar sağlayacak. Millet olarak tarihte hep beraber olmuşuzdur. Bin yıllık beraberliğimiz inşallah bundan sonra da hep olacak. Sınırlar da bizim birlikteliğimizi engelleyemez. Umurlu Gümrük Kapısı, her 2 ülkeye hayırlı olsun. Bugün Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve özellikle de Derecik için tarihi bir gün. Tabi ki Mergesor, Erbil, Musul ve Bağdat için de tarihi bir gün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından açılış yapıldı. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve açılışa katılanların halay çekmesiyle tören son buldu.

DHA