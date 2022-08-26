Üniversite kayıtlarında son gün bugün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 15 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından 22 Ağustos tarihinde başlayan üniversite kayıt işlemleri bugün sona erecek.

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, E-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tabloya göre üniversite kayıtları bugün sona eriyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona ereceği hatırlatılarak, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor” dendi.