Üniversitede yine torpil skandalı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, 25 Kasım 2020’de, Hukuk Fakültesi için bir kişilik araştırma görevlisi ilanına çıktı. İlanda, araştırma görevlisinin birimi olarak “Özel Hukuk ve Deniz Hukuku” belirlendi. Aranan nitelikler ise “Hukuk fakültesi mezunu olup özel hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak” olarak duyuruldu.

Sefa Uyar'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre bu kapsamda, 18 Aralık’ta ön değerlendirme sonucu açıklandı. Söz konusu kadro için ALES ve Yabancı Dil puanını karşılayan 10 aday sınava girmeye hak kazandı. Adaylar arasında, ALES ve Yabancı Dil puanına göre sıralama yapıldı.

Kadro için başvuranlar arasında yer alan Rektör Yardımcısının kızı ön değerlendirmede sonuncu sırada yer aldı.

Ön değerlendirmenin ardından 22 Aralık’ta sözlü sınav gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 4 Ocak’ta açıklandı.

Buna göre, ön değerlendirmeyi geçerek sınava girmeye hak kazananların arasında sonuncu olan rektör yardımcısının kızı sözlü sınavda 95 puan alarak birinci oldu ve kadroya asil olarak seçildi. Diğer 9 aday ise baraj puanını dahi geçemedi. Bu nedenle kadro için yedek aday belirlenemedi.