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Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak?
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Akademik takvim ertelendi, üniversite açılışları rötar yaptı. Peki üniversiteler yeni eğitim/öğretim yılı için ne zaman açılacak ?

Üniversiteler akademik takvimlerini güncelliyor. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi.
NTV'nin haberine göre, ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.

Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Bu süre zarfında hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmalarını sağlanacak.

2 Ekim çağrısı yaptı

Bu kapsamda çalışmaların tamamlanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere açılış tarihlerini 2 Ekim'e ertelemesi çağrısı yaptı. Ancak, resmi bir yazı veya karar iletilmedi.

Başta depremzedelerin yoğun olarak yerleştirildiği, büyükşehirlerdeki üniversiteler yeni takvimlerini açıkladı.
Eylül ayı içerisinde açılması beklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti.
Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.

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