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  3. 22 Mayıs 2017 10:03

Ünlü eğlence mekanı Reina yıkıldı

Türkiye'yi 2017'ye ilk girdiği anlarda yasa boğan hain terör saldırısının gerçekleştiği ünlü eğlence mekanı Reina bugün sabah yıkıldı.

Ünlü eğlence mekanı Reina yıkıldı
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İş makineleri bu sabah erken saatlerde Türkiye'yi katliamın yaşandığı ünlü eğlence merkezi Reina'ya geldi. Reina'da kısa süre içinde yıkım başladı.

AYKIRI YAPILAŞMA

Reina'da Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri daha önce alınan yıkım kararını uyguladı.

45 DAKİKADA TARİH OLDU

Konuya yakın bir kaynak, yıkım işleminden kendilerinin de haberi olmadığını belirterek, iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı. Reina'daki yıkımın nedeni ile ilgili ise net bir bilgi alınamadı. Şirkete yakın bir kaynak "Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. Yıkım 45 dakika sürdü. Yıktılar çıktılar" diyerek iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Reina'da yılbaşında terör saldırısı yaşanmış ve 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov olaydan sonra yakalanmış ve 40 kez ağırlaştırılmuş müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
 

reina , yıkım