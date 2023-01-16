Ünlü ekonomist Ali Ağaoğlu'ndan yatırımcılara kritik uyarı

Ekonomist Ali Ağaoğlu, seçim öncesinde borsada önemli düzeltmelerin olacağını belirterek ”Gün içi hareketler büyüyorsa durup düşünmeniz lazım” dedi.

Borsa geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı oldu, ama endeksler 2023’e dalgalı bir seyirde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde hayli dalgalı seyreden Borsa İstanbul endeksleri için küçük yatırımcıya bazı ‘nasihatler‘ verdi, önlerinde ‘büyük bir fırsat’ olduğunu söyledi.

Ancak iktidarın daha önce de küçük yatırımcıya kaybettiren tavsiyelerine karşın uzmanlar uyarıyor.

Ekonomi gazetesinin YouTube kanalında konuşan ekonomist Ağaoğlu, borsadaki dalgalı seyre dair ”Düşüşler de çıkışlar da çok sert olunca bu bir uyarıdır. Gün içi hareketler büyüyorsa durup düşünmeniz lazım” uyarısını yaptı.

Ağaoğlu, tahminlerini şöyle paylaştı: ”Endeks için 10 bin, 15 bin diyenler var. Dolar bazında bakma eğilimindeyim. 3 Ocak’ta 3 dolar 5 sent seviyelerindeydi. Şu sırada 2,68 sent seviyesinde. Borsanın bu yıl 3,65 doları göreceğini düşünen taraftayım. Dolar kuru aşağı inerek mi, hisse fiyatları yukarı çıkarak mı olur onu bilemem. Ama şunu söyleyebilirim: Seçim öncesinde borsada önemli düzeltmelerin arifesindeyiz. İster seçim öncesi isterse sonrası olsun, majör bir düzeltme olmadan 3,65’lere gitmemiz biraz zor.”