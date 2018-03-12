Ünlü iş adamı Necati Aslan hayatını kaybetti

Çanakkale'nin nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan (81), hayatını kaybetti.

Türk ağır sanayisi öncü bir ismini kaybetti. Ağır sanayi alanında Türkiyenin öncü kuruluşlarından İçdaş A.Ş.nin ve grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Dedeleri Kastamonu Cideden Haliç kıyısındaki Hasköye gelen Aslan ailesi, Türk ağır sanayisine büyük hizmetlerin ilk adımlarını burada attı. Hasköy eşrafının geniş bir ailesinin evladı olarak hayata gelen Necati Aslan, ağabeyi Tacettin ve kardeşi Bayram Yusuf Aslan ile birlikte İçdaş A.Ş.nin temellerini Hasköyde attı.

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan Necati Aslan, ağır sanayiye duyduğu büyük tutkusuyla tanınıyordu. Milli sanayinin gelişmesi çaba harcayan Necati Aslan, sanayinin millileşmesi yönünde de fikirleriyle öne çıkmıştı.

İçdaş A.Ş. ve grup şirketlerinin sosyal sorumluluk alanında da öncü olmasında imzası bulunan Necati Aslan, hac ziyaretlerinde de bulunmuştu ve çevresinde hacı sıfatıyla da biliniyordu.

Necati Aslan için Kasımpaşadaki Büyükpiyalepaşa Camiinde yarın öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Merhumun cenazesi, Beşiktaştaki Ulus Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.

ÇTSO'DAN TAZİYE MESAJI

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Necati Aslan'ın vefatı üzerine bir taziye yayınladı. Semizoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin öncü ve büyük sanayi kuruluşlarından İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş ve diğer grup şirketlerinin kurucu ortağı; Bayram Aslanın ağabeyi, Tacettin Aslanın kardeşi Necati Aslanın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 150 yıllık sanayi geçmişi olan İçdaş ailesinin ülkemize hizmet aşklarına bizzat şahit olduk. Ülke ve Çanakkale ekonomisine yaptıkları katkıların yanı sıra; eğitime, kültüre, spora yaptıkları yatırımlar, sayısız hayır işleri ile gururumuz oldular. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının da pek çok hizmetinde bizzat veya dolaylı olarak katkıda bulundular. Her zaman; mütevazi kişiliği, Türk sanayiinin ve ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptığı katkılar ve çalışkanlığı ile yad ederek şükranla anacağımız Necati Aslana Allahtan rahmet, ağabeyi Tacettin Aslan ve kardeşi Bayram Aslana , Yönetim Kurulu eski başkanımız sayın Bülend Engine ve tüm İçdaş ailesine, Türk iş dünyasına, şahsım ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına başsağlığı diliyorum."