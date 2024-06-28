  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü kozmetik mağazasında yine indirim kavgası

Ünlü kozmetik mağazasında yine indirim kavgası

Ünlü kozmetik mağazasında yine indirim kavgası
Güncelleme:

Ankara'da ünlü kozmetik mağazası yüzde 80 indirim yapınca izdiham yaşandı. Müşteriler arasında saç saça, baş başa kavga çıktı.

Ülkedeki popüler kozmetik mağaza zincirinin duyurduğu yüzde 80 indirim sebebiyle sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'daki bazı mağazalarda ise anlaşamayan müşteriler arasında kavga çıktı. Saç saça, baş başa birbirine saldıran kadınların kavgaları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, rafları boşaltan vatandaşlara tepki gösteren bir kişi ise bazı müşterilerin mağazadan aldıkları ürünleri internetten satışa koyacaklarını iddia etti.

Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kameradaKozmetik mağazasında indirim izdihamı kameradaHaber
Kozmetik indirimdeki kavgada çılgına dönen kadın konuştuKozmetik indirimdeki kavgada çılgına dönen kadın konuştu3. Sayfa

 

İHA

Etiketler ankara kozmetik mağaza indirim izdiham
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ayşe Ateş'e iğrenç taciz: ''Yeter ulan, yeter'' Ayşe Ateş'e iğrenç taciz: ''Yeter ulan, yeter'' Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti Uçakta hostesin çalışanının makatında 1 kg altın çıktı Uçakta hostesin çalışanının makatında 1 kg altın çıktı Bakanlık ve TOKİ'den dar gelirliler için yeni konut desteği geliyor Bakanlık ve TOKİ'den dar gelirliler için yeni konut desteği geliyor FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike: Hiç zam almayabilirsiniz Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike: Hiç zam almayabilirsiniz Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı Tıp fakültesinde Hipokrat Yemini'ne sansür Tıp fakültesinde Hipokrat Yemini'ne sansür Öğretmen cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil öğrencisi değilmiş Öğretmen cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil öğrencisi değilmiş Nilperi Şahinkaya'nın uğruna azarlar işittiği belindeki dövme ortaya çıktı Nilperi Şahinkaya'nın uğruna azarlar işittiği belindeki dövme ortaya çıktı
Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var EURO 2024'te grupların en iyi 11'i listesinde A Milli takımın yıldızı da var EURO 2024'te grupların en iyi 11'i listesinde A Milli takımın yıldızı da var