  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü şarkıcı İstanbul'da muhtar seçildi

Ünlü şarkıcı İstanbul'da muhtar seçildi

Ünlü şarkıcı İstanbul'da muhtar seçildi
Güncelleme:

Şarkıcı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.

Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Hilal Özdemir, dün gerçekleştirilen seçimler sonrasında muhtar olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı şunları söyledi:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

 

Etiketler Hilal Özdemir kadıköy muhtar ünü şarkıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklilerin ikramiye ödemeleri bugün başlıyor Emeklilerin ikramiye ödemeleri bugün başlıyor ''Ararım 155'i'' demişti, Üsküdar'ı CHP alınca... ''Ararım 155'i'' demişti, Üsküdar'ı CHP alınca... Muhtarlık seçimi mi, muhtarlık savaşı mı: 6 ölü, 62 yaralı var Muhtarlık seçimi mi, muhtarlık savaşı mı: 6 ölü, 62 yaralı var Yaz gibi bir haftaya hazır olun... Yaz gibi bir haftaya hazır olun... Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik Memur ve sözleşmeli personel maaşları için yeni tarih Memur ve sözleşmeli personel maaşları için yeni tarih İran'dan İsrail'in saldırısına ''karşılık'' cevabı İran'dan İsrail'in saldırısına ''karşılık'' cevabı