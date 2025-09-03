  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü tatil cennetinde Akdeniz foku sürprizi

Ünlü tatil cennetinde Akdeniz foku sürprizi

Ünlü tatil cennetinde Akdeniz foku sürprizi
Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki meşhur Tarzan Koyu'nda, nesli tehlikede olan Akdeniz foku görüntülendi.

Fethiye ilçesi Tarzan Koyu'ndaki vatandaşlar, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda dolanıp daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki meşhur Tarzan Koyu'nda, nesli tehlikede olan Akdeniz foku görüntülendi.

DHA

text-ad
Etiketler  Muğla Fethiye akdeniz foku
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakan Sabancı - Hande Erçel ilişkisini bitiren kadın denmişti... Hakan Sabancı - Hande Erçel ilişkisini bitiren kadın denmişti... Ankara'yı duman ve yanık kokusu kapladı, nedeni kahretti! Ankara'yı duman ve yanık kokusu kapladı, nedeni kahretti! Survivor'un ve sosyal medyanın güzeli rüya gibi bir düğünle evlendi Survivor'un ve sosyal medyanın güzeli rüya gibi bir düğünle evlendi Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarken, İslam Memiş yeni tahminini açıkladı Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarken, İslam Memiş yeni tahminini açıkladı Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf Otogarda baba dehşeti: Kızına pompalı tüfekle ateş etti Otogarda baba dehşeti: Kızına pompalı tüfekle ateş etti ENAG Ağustos 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ağustos 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Ağustos enflasyonu açıklandı; Eylül ayı kira zam tavanı oranı belli oldu Ağustos enflasyonu açıklandı; Eylül ayı kira zam tavanı oranı belli oldu Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı; nedeni dikkat çekti! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı; nedeni dikkat çekti! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan ünlü giyim markasında işçi kıyımı Türkiye'de yüzlerce şubesi olan ünlü giyim markasında işçi kıyımı
Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz transfer atağı: 47 maç, 18 gol, 15 asist.... Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz transfer atağı: 47 maç, 18 gol, 15 asist.... Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta yine, yeniden dev gibi bir zam var! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta yine, yeniden dev gibi bir zam var! Enflasyon rakamları açıklandı; memur ve memur emeklisi enflasyon farkları belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı; memur ve memur emeklisi enflasyon farkları belli oldu Survivor Nagihan'dan hasta yatağındaki ''yok artık'' dedirten anları olay oldu Survivor Nagihan'dan hasta yatağındaki ''yok artık'' dedirten anları olay oldu MİT destekli dev operasyonda sürpriz yumurtalardan çıkanlar şok etti MİT destekli dev operasyonda sürpriz yumurtalardan çıkanlar şok etti En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyinin Türkiye'deki satış tarihi kesinleşti En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyinin Türkiye'deki satış tarihi kesinleşti Yabancı plakalı araçta gizemli olay: 9 polis hastanelik oldu Yabancı plakalı araçta gizemli olay: 9 polis hastanelik oldu Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? İşte son seçimi anketinin sonuçları Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? İşte son seçimi anketinin sonuçları Yapımı 5 ayda tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakikada sulara gömüldü! Yapımı 5 ayda tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakikada sulara gömüldü! İki CHP'li belediyeye daha operasyon düzenlendi İki CHP'li belediyeye daha operasyon düzenlendi