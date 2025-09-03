Ünlü tatil cennetinde Akdeniz foku sürprizi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki meşhur Tarzan Koyu'nda, nesli tehlikede olan Akdeniz foku görüntülendi.
Fethiye ilçesi Tarzan Koyu'ndaki vatandaşlar, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda dolanıp daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol