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  3. 21 Mart 2020 15:32

Üsküdar Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara mesaj: Bize bunu yaptırmayın

Üsküdar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ''evde kal'' çağrılarına uymayan yaşlılara esprili bir dille uyarıda bulundu.

Üsküdar Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara mesaj: Bize bunu yaptırmayın
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Koronavirüs salgınında en hassas grubun yaşlılar olduğu uyarıları yapılırken sosyal medyada da bu kurallara uymayan yaşlılara yönelik olarak çok sayıda paylaşım dolaşıyor.

"BİZE BUNU YAPTIRMAYIN"

Bu fotoğraflardan birisi Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Belediyenin Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafın altına "Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın" diye yazıldı.

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