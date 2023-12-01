Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan 79 yaşındaki usta oyuncu Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Televizyoncu Armağan Çağlayan acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun…"

Usta sanatçı, 2018'de ciddi bir trafik kazası geçirmişti.

Can Gürzap kimdir?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan aldı. 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1966'da mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı.

Gürzap, tiyatro oyunculuğu kariyeri boyunca, Shakespeare, Brecht, Ibsen, Chekhov gibi dünya klasiklerinin yanı sıra, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet gibi Türk yazarların oyunlarında rol aldı. 1978 yılında, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucu müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda da yer aldı.

Gürzap, sinema ve televizyon oyunculuğu alanında da başarılı işlere imza attı. 1988 yılında, "Yorgun Savaşçı" adlı filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Bu rolüyle, 1989 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Gürzap, çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yaptı. 1993 yılında, "Yorgun Savaşçı" adlı filmin senaryosunu yazdı.

Gürzap, kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmaktaydı.

Gürzap, 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. Bu evlilikten Elif Gürzap adında bir kızı vardır.

Gürzap'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

Hamlet (Shakespeare)

Galileo Galilei (Brecht)

Nora (Ibsen)

Vişne Bahçesi (Çehov)

Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner)

Orhan Kemal Oyunları (Orhan Kemal)

Nazım Hikmet Oyunları (Nazım Hikmet)

Gürzap'ın rol aldığı sinema filmleri:

Bir İntihar (1973)

Yorgun Savaşçı (1988)

Bir Avuç Deniz (2010)

Gelecekten Bir Gün (2010)

İffet (2011)

Kurtlar Vadisi Pusu (2012)

Medcezir (2013)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2016)

Gürzap'ın rol aldığı televizyon dizileri:

Sessiz Gece (1990)

Rüyalarda Buluşuruz (1993)

Yabancı Damat (2004)

Aşk ve Gurur (2006)

Kurtlar Vadisi Pusu (2012)

Medcezir (2013)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2016)