Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz

Daha önce başörtülü rehber öğretmenlerle ilgili sözleri nedeniyle eleştirilen Prof. Dr. Üstün Dökmen'den olay yaratan yeni bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in başörtülü rehber öğretmenleri, psikologlar ve psikiyatristlerle ilgili sözleri gündem yarattı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Yine De Sor programına katılan Dökmen'in kullandığı ifadeler yine tartışma yarattı. Daha önce de aynı konuda yaptığı açıklamalarıyla eleştirilen Dökmen, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı;

ÜSTÜN DÖKMEN: BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır".

"DANIŞANLA EMPATİ KURAMAZ"

Dökmen başörtülü görev yapan kişilerin nötr olamayacağını ve danışanla empati kuramayacağını savunarak sözlerini sürdürdü. Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dökmen'in sözleri sosyal medyada gündem yarattı.