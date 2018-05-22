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  3. 22 Mayıs 2018 17:57

Uzman çavuşun cenazesine gelinliğiyle geldi

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Kayan Isparta'daki cenaze törenine eşi gelinliğiyle geldi.

Uzman çavuşun cenazesine gelinliğiyle geldi
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Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını  yitiren uzman çavuşMehmet Kayan'ın Isparta'daki cenaze törenine eşi gelinliğiyle  katıldı.

Uzman çavuş Mehmet Kayan için Isparta'nın Balkırı Köyü Camisi'nde askeri cenaze töreni  düzenledi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve  EğitimMerkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Jandarma Komutanı  Mustafa Özduran, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Kayan'ın ailesi ve yakınları  katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kayan'ın cenazesi köy mezarlığına  defnedildi.

 Kayan'ın düğün yapmaya hazırlandığı eşi Durana Kayan, törene  gelinliğiyle katıldı. Durana Kayan, eşinin mezarında "Doyamadım sana, ne çabuk  gittin."  diyerek gözyaşı döktü.

İZİNDEN DÖNERKEN  KAZADA ÖLMÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde meydana geldi. İzinli olarak gittiği memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesinden görev yaptığı Şırnak’a giden Uzman Çavuş Mehmet Kayan’ın kullandığı 32 E 5443 plakalı otomobil, Murat Doğan'ın kullandığı 27 AAV 404 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kayan, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Kayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 

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