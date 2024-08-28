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Uzman isimden böcek ısırmalarına karşı uyarı: Ciddi sonuçları olabilir

Uzman isimden böcek ısırmalarına karşı uyarı: Ciddi sonuçları olabilir
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Acil Uzmanı Dr. Ünal Tetik, son dönemde artan böcek ısırmalarına karşı uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, son zamanlarda artan böcek ısırmalarına karşı uyarıyor.

ARTAN BÖCEK ISIRIKLARINA DİKKAT!

Yaz aylarında daha bol ve açık giyinilmesinden, park ve deniz gibi ortamlara daha çok gidildiğinden haşerelere ve böceklere daha çok maruz kalındığını aktaran Dr. Tetik, “İlerleyen saatlerde ısırılan bölgede kızarıklık artıyorsa ve ilerliyorsa bir hekime başvurulmalıdır” dedi. Son yıllarda böcek ısırıklarından kaynaklanan çok ciddi yaralanmaların meydana geldiğine tanık olduğunu ifade eden tetik, “Bunlar ilk başta çok basit bir sinek gibi algılansa da sonrasında ciddi ödemlere hatta tüm bacağı tutan bağ dokusu iltihaplarına yol açabilir.” şeklinde konuştu. Bu nedenle son zamanlarda böcek ısırığı gibi görünen basit tablolarda yoğun bakıma kadar gidebilen durumlarla karşılaşabildiklerini belirten Dr. Ünal Tetik, “Böcekler zaman içinde değişim gösterdiğinden sahip oldukları enzimler ve toksinler farklılaşmaktadır ve insanlar üzerinde farklı etkilere yol açabilmektedir.” dedi.

CİDDİ ENFEKSİYONLARA YOL AÇABİLİR!

Böcek ısırıkları sonrası ısırılan bölgenin iyi bir şekilde temizlenmesi gerektiğini belirten Tetik, “Çünkü derimiz bizi enfeksiyonlara karşı koruyan bir tabakadır, bu tabaka bozulduğu zaman içine pek çok yerden mikrop girerek, bu bölgede ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri de yaz aylarında karşılaştığımız böcek ısırmalarıdır” diye konuştu. Doku bütünlüğü bozulduğunda vücudun enfeksiyona açık hale gelindiğini aktaran Dr. Ünal Tetik, “O bölgenin mutlaka kolonya veya elinizde varsa antiseptik bir solüsyonla temizlenmesi gerekir” dedi.

HİÇ BEKLEMEDEN EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN!

Yaz aylarında çok sıcaklarla birlikte yılan sokması ve zehirlenmeleri vakaları ile de karşılaştıklarını dile getiren Dr. Tetik, “Eskişehir’de eskiye oranla daha çok miktarda akrep sokmaları ile de karşılaşabilmekteyiz. Yılan ya da akrep sokması durumunda hiç beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler böcek ısırma uzman sivrisinek
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