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  3. Vaka artışı durdurulamıyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka artışı durdurulamıyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka artışı durdurulamıyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizde son 24 saatte 13 bin 215 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 239 oldu, 8 bin 106 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

Etiketler vaka korona koronavirüs koronavirüs vaka sayısı
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