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Vaka patlamasının ardından Bakan Koca'dan flaş uyarı

Vaka patlamasının ardından Bakan Koca'dan flaş uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının pik yapmasının ardından aşı çağrısı yaptı. Koca, ''Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor'' ifadelerini kullandı.

Son günlerde artan vaka sayılarının ardından sık sık 'tedbir' uyarısında bulunan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."

 

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca aşı
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