  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Valilik duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Valilik duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Valilik duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun yıl dönümünde yapılacak provalar nedeniyle Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nun kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle yarın ve haftaya pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ve törenler sırasında, caddenin geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyuruldu.

Valiliğin açıklamasına göre kapanacak yolları şöyle:

 -Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler

-D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

 -Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

 -Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

-Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri

-Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar

Alternatif yollar ise şunlar:

-Turgut Özal Millet Caddesi

-Fevzipaşa Caddesi

-Atatürk Bulvarı

-Sahil Kennedy Caddesi

Etiketler vatan caddesi trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banka kredilerinde yeni dönem! Okumadan kredi çekmeyin
Dünyanın en zengin Türk'ü açıklandı; serveti tam 7,6 milyar dolar!
Zeynep Bastık anne mi oluyor ? Sürpriz açıklama
Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş
Müge Anlı'dan ekranlarada görmeye alışık olduğunuz Müge Anlı'yı unutun pozu
Vahdettin’e karşı Atatürk’ü savunan komutana sürgün iddiası
Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar
Ünlü ekonomist ''işler sarpa sardı'' deyip AK Parti'nin yeni planını açıkladı
İstanbul'da dehşet! Pusu kurup katlettiler; hem de yanlış kişiyi
Survivor All Star yarışmacısının Sedat Peker ile pozu ortalığı karıştırdı