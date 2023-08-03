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Valilik kararıyla 6.5 TL olarak belirlenen ekmek, 7.5 TL'den satılıyor

Valilik kararıyla 6.5 TL olarak belirlenen ekmek, 7.5 TL'den satılıyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde valilik kararıyla 6.5 TL olarak belirlenen ekmek, hala 7.5 TL'den satılıyor.

Fethiye'de ekmek fiyatı belirsizliği sürüyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı ilgili bakanlıklarla yapılan yazışmaların ardından Muğla'da ekmeğin 200 gram 6.50 TL olarak satılması yönünde duyuru da bulunmuştu. Fakat Fethiye'de ekmek, 7.5 TL'den satılmaya devam ediliyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın Kaymakamlıklara gönderdiği ekmek ile ilgili fiyat kararı Fethiye Kaymakamlığı değerlendirme komisyonunda da görüşülüp netleştirildi. Daha önce Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ekmeğin 5 TL'den satılacağını söylemiş ama ekmek yine 7.5 TL'den satılmıştı. Şimdide Muğla Valisi Orhan Tavlı ekmeğin 6.5 TL olması gerektiğini söyledi. Kararın üstünden 2 gün geçmesine rağmen ekmekte yine bir indirim gözlenmedi.

Fethiye’deki fırıncılar geçtiğimiz günlerde neden ekmeğin 7.50 TL’den sattıkları ile ilgili kamuoyuna açık duyuru yayınlamışlardı.

Etiketler fethiye valilik ekmek
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