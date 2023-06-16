Van'da korkutan deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.54 sıralarında merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan, yerin 7.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...