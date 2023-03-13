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Van'da o evlere baskın: 66 kaçak göçmen yakalandı

Van'da o evlere baskın: 66 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlerin kaldığı evlere baskın düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesi devam ederken, İpekyolu ilçesinde 'Şok evler' diye tabir edilen bir adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı S.K., sevk edilidği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Etiketler şok ev baskın van
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