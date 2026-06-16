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Vergi borçlarına yeni taksitlendirme fırsatı: Yüzde 29 faiz ve 72 ay vade imkanı Resmi Gazete'de

Vergi borçlarına yeni taksitlendirme fırsatı: Yüzde 29 faiz ve 72 ay vade imkanı Resmi Gazete'de
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi borçlarına yönelik yeni tecil ve taksitlendirme düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 Haziran 2026 öncesi borçlar için %39 yerine %29 faiz oranıyla 72 aya varan vade imkanı sunuluyor. Ayrıca 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca mükellefi yakından ilgilendiren yeni vergi borcu tecil ve taksitlendirme düzenlemesi, 16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, vadesi geçmiş amme alacaklarının tahsilini kolaylaştırmak amacıyla önemli faiz indirimleri ve teminat muafiyetleri barındırıyor. Haber3.com ekonomi servisi olarak, 5 Haziran itibarıyla ödenmemiş borcu bulunan vatandaşların yararlanabileceği bu yeni ödeme kolaylığının başvuru şartlarını ve tüm detaylarını aktarıyoruz.

Başvuru Süreci, Vade Seçenekleri ve Ödeme Takvimi Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, borçlu mükelleflere sunulan taksitlendirme sürecinin teknik detayları şu şekilde belirlendi:

Kapsam ve Başvuru Tarihi

5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve yasal takipte olan tüm amme alacakları bu düzenleme kapsamında yer alıyor. Mükelleflerin bu haktan faydalanabilmesi için en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Başvuru Kanalları

İşlemler; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapılabileceği gibi, bizzat vergi dairelerine giderek veya posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.
Taksitlendirme Seçenekleri: Borcun türüne ve mükellefin durumuna göre 12, 36, 48 veya 72 aya varan taksit seçenekleri sunulacak.

İlk Taksit Ödemesi

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 2026 yılının Eylül ayında başlayacak.

Faiz Oranlarında İndirim ve Teminatsız İşlem Limiti

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken yanlarından biri de mükellefin üzerindeki faiz ve teminat yükünü hafifletmesi oldu:

%29 Tecil Faizi: Düzenleme kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflere, yıllık %39 olan mevcut cari tecil faizi yerine, indirimli olarak %29 tecil faizi işletilecek.

10 Milyon TL'ye Kadar Teminat Şartı Yok: Borç tutarı 10 milyon TL'ye kadar olan mükelleflerden herhangi bir teminat talep edilmeyecek. Borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise, yalnızca aşan kısmın yarısı (%50'si) oranında teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Haber3.com Haber Merkezi

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