35 yaşında vefat eden güzel oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'deki evinde 35. yaş gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatından önceki son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Sanat ve magazin dünyası, genç oyuncu Ece İrtem'in ani vefat haberiyle sarsıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 35 yaşındaki başarılı oyuncunun, vefatından kısa süre önce kaydedilen son güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün 35. yaşına giren ve sosyal medya hesaplarından doğum gününe dair neşeli paylaşımlarda bulunan Ece İrtem'in ani vefatı, ailesini, yakınlarını ve hayranlarını derin bir yasa boğdu. Olayın ardından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, genç oyuncunun son anlarına ilişkin şu detaylar tespit edildi:

Ortaya çıkan ilk kayıtlarda Ece İrtem'in, annesi ile birlikte bir restorana girerek masaya oturduğu anlar yer alıyor. İlerleyen dakikalarda masaya genç oyuncunun bir arkadaşının da dahil olduğu görülüyor.

İrtem'in Kadıköy'de ikamet ettiği apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan diğer kayıtlarda ise, restorandaki yemeğin ardından annesiyle birlikte evinin bulunduğu binaya giriş yaptığı anlar saniye saniye yer alıyor.

Vefatından sadece saatler önce sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan İrtem, takipçileriyle doğum günü kutlamalarına ve yeni yaşına dair son paylaşımlarını yapmıştı.

İHA