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Apartmanda kapı önüne bırakılan ayakkabı ve terlikler yüzünden ceza kesilebilir!

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Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, apartmanlarda kapı önüne bırakılan ayakkabı ve terliklerin Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak alan ihlali sayıldığını açıkladı. Komşuları rahatsız eden bu durumun, apartman yönetim planında yer alması halinde idari para cezasına, hatta Sulh Hukuk Mahkemesi ve savcılığa taşınabileceği belirtildi.

Türkiye'de birçok apartman ve sitede yaygın bir alışkanlık olan kapı önüne ayakkabı, terlik veya ayakkabılık bırakma durumu, komşuluk ilişkilerini zedelemesinin yanı sıra ciddi hukuki yaptırımları da beraberinde getiriyor.

Kayseri Barosu'na kayıtlı Avukat Mustafa Erkulu, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde apartman koridorları ve yangın merdivenlerinin durumu hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu.

Ortak Alan İhlali

Apartman içi düzeni ve komşuluk hukukunu belirleyen yasal çerçeveye göre, kapı önü kullanımları kişisel bir hak değil, bir ortak alan kuralıdır. Avukat Erkulu'nun yasal değerlendirmelerinde şu detaylar öne çıkmaktadır:
Ortak Alan Kapsamı: Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi gereğince; apartman koridorları, sahanlıklar ve yangın merdivenleri tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı olarak kabul edilmektedir.

Müdahalenin Engellenmesi: Kapı önüne bırakılan ayakkabı, terlik veya kurulan ayakkabılıkların diğer komşuları rahatsız edecek boyuta ulaşması doğrudan "ortak alana müdahale" sayılmaktadır. Zarara uğradığını veya rahatsız olduğunu belirten diğer kat malikleri, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bu durumun hakim kararıyla engellenmesini talep edebilir.

Kapı önü işgallerinde sürecin sadece uyarılardan ibaret kalmadığı, maddi ve adli yaptırımlara da dönüşebileceği belirtiliyor. Hukuki sürecin işleyişi şu şekildedir:

Yönetim Planı Şartı: Apartman veya sitelerin genel kurul toplantılarında alınan kararlarla yönetim planlarına ortak alan kullanımıyla ilgili özel hükümler eklenebilmektedir.

İdari Para Cezası: Eğer apartman yönetim planında koridorlara eşya bırakılmasını yasaklayan ve buna karşılık bir ceza öngören hüküm bulunuyorsa, kurala uymayan daire sakinlerine genel kurul kararıyla idari para cezası kesilebilmektedir.

Kasıtlı İhlallerde Savcılık Şikayeti: Mahkeme ve yönetim uyarısına rağmen ortak alana kasıtlı olarak müdahale edilmeye (ayakkabı/eşya bırakılmaya) devam edilmesi halinde, konu adli boyuta taşınarak savcılığa suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

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İHA

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