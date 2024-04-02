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Villadaki yangın soruşturmasında korkunç gerçek: Öldürüp yakmak istedi

Villadaki yangın soruşturmasında korkunç gerçek: Öldürüp yakmak istedi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan üç katlı bir villanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen M.Ş'nin cinayete kurban gittiği belirlendi.

İnkaya Mahallesi'ndeki villanın bodrum katında çıkan yangında Ali V. alevler arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kıyafetleri alev alan Ali V.'un vücudunda yanıklar oluştu. V., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından ise villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. V.'un M.Ş'ye ait olduğunu söylediği ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

CİNAYET OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Yapılan soruşturmanın ardından tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan Ali V., cinayeti itiraf etti.

Vrugun, boşanma aşamasındaki eşini M.Ş'nin rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada M.Ş'yi bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.

Kıyafetleri tutuşan V., alevler içinde kendisini sokağa attı.

Ali V.'un hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

26 Mart'ta, İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada yangın çıkmış, çevredekilere ve polis ekiplerine kendisini bahçıvan olarak tanıtan Ali V. çıkan yangında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

M.Ş. ilk ifadesinde, bodrum katta yanan kişinin M.Ş. olduğunu söylemiş, yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirtmişti.

Ali V.'un çıkan yangının ardından alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Etiketler yangın soruşturma cinayet
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