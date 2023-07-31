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Viranşehir'deki Diyanet kursunda gıda zehirlenmesi

Viranşehir'deki Diyanet kursunda gıda zehirlenmesi
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Şanlıurfa Viranşehir'deki Diyanet kursunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, müftülüğe bağlı Diyanet kursunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 21 kişiden 18'inin taburcu edildiği duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

 "31.07.2023 tarihinde saat 10.11'de Viranşehir ilçemiz Yenişehir Mahallesi Diyanet Kursu'nda gıda zehirlenmesi ihbarı yapılmıştır. Olay yerine 4 ambulans ekibi görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerine saat 10.18'de ulaşmıştır. 112 ekiplerimizden alınan bilgiye göre, şahısların yediği döner ve kebap çeşitlerinden etkilendiği öğrenilmiştir. Vatandaşlar ekiplerimizce Viranşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiştir. Gıda zehirlenmesinden etkilenen 18 vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 3 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup, genel durumları iyidir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Etiketler kuran kursu diyanet gıda
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