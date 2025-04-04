X'ten Instagram'a, Youtube'tan Facebook'a... Sosyal medyaya yeni ''engelleme'' yönetmeliği geliyor

Türkiye'de özellikle kamuoyunun büyük tepkisini çeken olaylar sırasında sosyal medya platformlarına getirilen erişim engeli ya da bant daraltmasına dair tartışmalar sürerken şimdi de BTK'ya "milli güvenlik gerekçesiyle" erişim engelleme yetkisi geliyor.

Türkiye, Facebook, X, WhatsApp, YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemeler, söz konusu şirketlerin Türkiye’de temsilci bulundurmasının yanı sıra, Türkiye’de şirket kurmalarını da zorunlu kılıyor. Ayrıca, milli güvenlik gerekçesiyle bu şirketlere erişim engellenebilecek.

Türkiye’de kullanıcı sayısı 1 milyonun üzerinde olan sosyal medya şirketlerine yeni yükümlülükler getiriliyor. Bu şirketler, Türkiye’de temsilci bulundurmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'de şirket kurarak yetkilendirme almak zorunda olacak. Halihazırda yürürlükte olan yönetmelikte 1 milyon kişi sayısı, eşik değer olarak kabul ediliyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği"nde değişiklik yapmayı amaçlayan taslağı görüşe açtı. Bu yeni düzenleme, Facebook, X, WhatsApp, YouTube gibi internet tabanlı platformları "şebekeler üstü hizmet sağlayıcı" olarak tanımlayarak, bu şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösterirken karşılayacakları yeni şartları belirliyor.

YENİ YÖNETMELİKTE TEMSİLCİLİK VE ŞİRKET KURMA ZORUNLULUĞU

Taslağın 3. maddesiyle, mevcut yönetmeliğe yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, şebekeler üstü hizmet sağlayıcıları, Türkiye’de anonim ya da limited şirket kurarak faaliyet gösterebilecekler. Bu şirketlerin yetkilendirmesi, BTK tarafından yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, yetkilendirme 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Ayrıca, yurt dışında yerleşik şirketler için, paylarının tamamının bu şirkete ait olması şartı getiriliyor. Şirketler, Türkiye’deki faaliyetlerine dair bildirimleri, internet sitelerinde sağlanan e-posta adresleri veya diğer iletişim kanallarından yapabilecekler.

YENİ ŞARTLAR VE FAALİYET KOŞULLARI

Yeni yönetmelik taslağında, sosyal medya platformlarına yönelik çeşitli şartlar eklenmiş durumda. Bunlardan biri de, erişim engellemeleriyle ilgili. Taslağın 4. maddesinde yer alan değişiklikle, BTK'ya milli güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı gibi gerekçelerle sosyal medya şirketlerine ait internet sitelerinin erişiminin engellenmesi yetkisi verilmesi öneriliyor. Buna göre, BTK, ilgili sosyal medya platformunun yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakmaksızın, söz konusu platforma erişimi engelleyebilecek.

DÜZENLEMELERİN KAPSAMI

Yeni düzenlemeyle, sosyal medya şirketlerinin bir dizi yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülükler arasında, yetkilendirme ücreti ödemek, evrensel hizmet katkı payı sağlamak, tüketici korunması, rekabetin tesisi ve şebeke güvenliği gibi konular yer alıyor. Ayrıca, kişisel verilerin korunması, güvenlik olaylarının raporlanması, kamu düzeni ve milli güvenlik gibi hususlarla ilgili BTK tarafından yapılabilecek ilave düzenlemelere uyulması gerekiyor.

YETKİSİZ FAALİYETLER İÇİN AĞIR CEZALAR

Yönetmelikte, yetkilendirme almadan veya mevzuata uygun hizmet sunmayan şirketlere uygulanacak idari para cezaları da belirlenmiş. Bu cezalar, 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişebilecek. Ayrıca, altı ay içinde yetkilendirme almayan şirketlerin bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek. Bu sürenin ardından üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin erişimi durdurulacak. Yönetmelikte, yetkilendirme sürecine ilişkin cezai hükümler de yer alıyor ve belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de vurgulanıyor.

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