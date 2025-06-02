  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular

Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular

Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular
Güncelleme:

İngiliz The Economist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç seçmenle bağ kurmakta zorlandığını belirterek "Z kuşağı, Erdoğan’ın dindar gençlik hayaline sırt çevirdi" dedi.

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye’de gençliğin siyasal ve toplumsal eğilimlerine dair analiz yayımladı. Dergi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dindar nesil’ söylemlerinin, Z kuşağında karşılık bulmadığını savundu.

"Erdoğan her zaman dindar bir gençlik yetiştirmeyi ummuştu" denilen haberde "Türkiye’nin Z kuşağı, ülkenin güçlü adamının beklediğinden hem daha az dindar hem de onun iktidarına yönelik en büyük tehdit olabilir." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle bağ kurmakta zorlandığı ve söylemlerin genç seçmende karşılık bulmadığı belirtildi. Sosyal medyada iktidarın etkisinin sınırlı kaldığı vurgulandı.

 Dergi, Konda’nın 2024’te yayımladığı “Yaşam Tarzı” araştırmasına da değindi. Buna göre kendine “dindar muhafazakar” diyenlerin oranı 2008’de yüzde 32 iken, 2024’te yüzde 24’e düştü. 90’ların sonu ile 2010’ların başında doğan gençlerin, siyasette “körü körüne bağlılık değil sorgulayan yaklaşım benimsediği” belirtildi.

KONDA'dan ezber bozan dindarlık anketinin sonuçlarını açıkladıKONDA'dan ezber bozan dindarlık anketinin sonuçlarını açıkladıGüncel

 

 

text-ad
Etiketler dindar gençlik kindar gençlik recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanı the economist ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış! İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış! Türk kadınlarına hakaret yağdıran Hintli fenomen yakalandı! Türk kadınlarına hakaret yağdıran Hintli fenomen yakalandı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak ? İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak ? İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri Tatile 5 kala şok gelişme: Antalya'da 174 turistik tesisin ruhsatı askıya alındı Tatile 5 kala şok gelişme: Antalya'da 174 turistik tesisin ruhsatı askıya alındı Prof. Dr. Naci Görür'den kabuslarımızı hortlatan uyarı: ''Konum itibariyle endişe verici!'' Prof. Dr. Naci Görür'den kabuslarımızı hortlatan uyarı: ''Konum itibariyle endişe verici!'' Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi Zeynep Bastık güzellik tescilini sevdi; şimdi de Kayısı Güzeli seçildi Zeynep Bastık güzellik tescilini sevdi; şimdi de Kayısı Güzeli seçildi
52 ilde 5 milyar TL'lik dev operasyon; 423 gözaltı var 52 ilde 5 milyar TL'lik dev operasyon; 423 gözaltı var Gençlik kampında kabus: 6 liseli gençten 2'si hayatını kaybetti! Gençlik kampında kabus: 6 liseli gençten 2'si hayatını kaybetti! İstanbul'un göbeğinde gasp: Eli bıçaklı zanlı el kadar çocuk çıktı! İstanbul'un göbeğinde gasp: Eli bıçaklı zanlı el kadar çocuk çıktı! Maç bitti ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi öldü, 559 gözaltı var! Maç bitti ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi öldü, 559 gözaltı var! ''Kornaya neden bastın'' meydan savaşı kamerada! ''Kornaya neden bastın'' meydan savaşı kamerada! Kafaya koydular; Wanda Nara'yı kudurtacaklar: Mauro Icardi ile China Suarez Ibiza'da aşka geldi Kafaya koydular; Wanda Nara'yı kudurtacaklar: Mauro Icardi ile China Suarez Ibiza'da aşka geldi 15 yaşında babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı 15 yaşında babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı Altının dönüşü muhteşem oldu! Tüm tahminler ve beklentileri yıkıp geçti! Altının dönüşü muhteşem oldu! Tüm tahminler ve beklentileri yıkıp geçti! AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti: Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri değişecek! AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti: Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri değişecek!