Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular

İngiliz The Economist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç seçmenle bağ kurmakta zorlandığını belirterek "Z kuşağı, Erdoğan’ın dindar gençlik hayaline sırt çevirdi" dedi.

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye’de gençliğin siyasal ve toplumsal eğilimlerine dair analiz yayımladı. Dergi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dindar nesil’ söylemlerinin, Z kuşağında karşılık bulmadığını savundu.

"Erdoğan her zaman dindar bir gençlik yetiştirmeyi ummuştu" denilen haberde "Türkiye’nin Z kuşağı, ülkenin güçlü adamının beklediğinden hem daha az dindar hem de onun iktidarına yönelik en büyük tehdit olabilir." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle bağ kurmakta zorlandığı ve söylemlerin genç seçmende karşılık bulmadığı belirtildi. Sosyal medyada iktidarın etkisinin sınırlı kaldığı vurgulandı.

Dergi, Konda’nın 2024’te yayımladığı “Yaşam Tarzı” araştırmasına da değindi. Buna göre kendine “dindar muhafazakar” diyenlerin oranı 2008’de yüzde 32 iken, 2024’te yüzde 24’e düştü. 90’ların sonu ile 2010’ların başında doğan gençlerin, siyasette “körü körüne bağlılık değil sorgulayan yaklaşım benimsediği” belirtildi.