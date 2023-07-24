Yabancı uyruklu şahsın iş yerine saldıran kişi yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yabancı uyruklu şahsın iş yerine saldırarak zarar verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz 2023 tarihinde Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana giden Y.K. "Ülkenize gideceksiniz." şeklinde sözler sarf etti. Zarar vermeye başladığı iş yerindekilere tehdit ve hakaret de ettiği tespit edilen şüpheli, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının üzerine olayla ilgili işlem başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Y.K'nin ifadesinde, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyruklu kişinin dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği aktarıldı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olaya ilişkin şüpheli hakkında "tehdit, hakaret ile mala zarar verme" iddiasıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.