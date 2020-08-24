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  3. 24 Ağustos 2020 09:07

Yağışlar devam edecek mi? İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yağışlı hava yurdu terk ediyor. Hava sıcaklığının birkaç derece artacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar devam edecek mi? İşte 5 günlük hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığı biraz artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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