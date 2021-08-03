Yangın bölgesinde havaya ateş açan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde dün gece yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartışan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. İstediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle görevlilerle tartışan Yusuf Güney'in tabancasıyla havaya ateş açtığı belirtildi. Serbest bırakılan ünlü şarkıcı, saldırıya uğradığı için ruhsatlı silahına davrandığını söyledi.

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı. İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti. Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı Güney, geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçirdi. Karakolda ifadesinin alınmasının ardından Güney, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

"10 KİŞİ SOPALARLA BİZE SALDIRDI"

Güney, olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı.

Kısa sürede gündem olduktan sonra Instagram hesabından açıklama yapan Güney, şunları söyledi: Yaşanan üzücü ve hiç hak etmediğim bir durumu iç yüzüyle anlatan videoları paylaşacağım. Ormanları bile bile yanmaya terk eden kendini bilmezlere laf ettim diye 10 kişi sopalarla ben ve arkadaşıma saldırdılar. Sözde orman bölge müdürlüğünün ekibinden olan ahlaksız canilerin elinden kurtulmak için can güvenliğimiz için arkadaşıma öldüresiye saldırdıklarını görüp arabamın içine kendimi savunmak için yöneldiğimde ki hepsinin isimlerini paylaşacağım sizlerle kardeşlerim."

"RUHSATLI SİLAHIMLA HAVAYA ATEŞ ETTİM"

"Sopalarla arabanın içinde darp edildim kendimi ve arkadaşımı korumak için zamanında terör mensuplarından aldığım yüzlerce tehditden dolayı evet bunu ilk kez duyuyorsunuz kendime taşıma ruhsatlı aldığım silahla havaya hiçbir tehlike durumu arz etmeden iki el ateş etmek zorunda kaldım. Öfkesi dinmeyen halen daha bizi darp eden canilere karşı daha ileriye gitmemek için kaderime razı olup silahımın jarjörünü çıkarıp arkadaşıma teslim ettim ve biz o esnada halen daha darp ediliyorduk."

"PAYLAŞACAĞIM VİDEOLARLA HAKLIYI HAKSIZI BELİRLEYİN"

"Jandarma ekiplerimiz imdadımıza yetişmeselerdi biz şuan komadaydık. Neden bu olay yaşandı paylaşacağım videolarda izleyeceksiniz kardeşlerim. Günlerdir uykusuz perişan halde bir yerlere koştururken her zaman ekiplerimizin değerini bilin onların hakkı ödenmez çalışmalarını engellemeyin diye videolar paylaştım. Ama gelin görün ki zaten izleyeceksiniz siz buyurun haklıyı haksızı belirleyin. Bu durumda ne kadar mağdur olsam da yine de küskün kırgın değilim. Herkes perişan, sinirli, gergin empati yapıp anlayışla karşılamak lazım ama durum yargıya intikal etti bekleyip göreceğiz. Ve merak işimin başındayım mücadeleme devam edeceğim. Saygılar sevgiler sağlık diliyorum sizlere."

DHA