Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi; 2 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye ekibi yolda kaza yaptı.

Şarampole devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiye eri yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Havza Karayolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Vezirköprü’de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın için destek istendi. Havza İtfaiye Amirliği Kavak İstasyonu’ndan yola çıkan itfaiye eri Osman Bekdemir yönetimindeki 55 APA 90 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan Bekdemir ile itfaiye eri Cemalettin Dumlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.