Yaralı buldu bir gece evinde baktı

Konya'da yaralı halde bulduğu pelikanı evinde bir gece balıkla besleyen hayvansever, pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



Konya Kent merkezinde ikamet eden Hüseyin Büyükyılmaz, pazar günü memleketi Kadınhanı ilçesine giderken, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yaralı bir pelikan fark etti.

Oğluyla birlikte güçlükle yakaladığı pelikanı aracına alan ve pazar günü olması nedeniyle teslim edecek bir yer bulamayan Büyükyılmaz, yaralı hayvanı evine getirip balıkla besledi.

Büyükyılmaz, yaralı pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hüseyin Büyükyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaralı bir hayvana yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta o da bir can taşıyor." dedi.

Pelikanın, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.