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  3. 21 Ocak 2019 17:59

Yaralı buldu bir gece evinde baktı

Konya'da yaralı halde bulduğu pelikanı evinde bir gece balıkla besleyen hayvansever pelikanı ekiplere teslim etti.

Yaralı buldu bir gece evinde baktı
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Konya'da yaralı halde bulduğu pelikanı evinde bir gece  balıkla besleyen hayvansever, pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar  Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Konya  Kent merkezinde ikamet eden Hüseyin Büyükyılmaz, pazar günü memleketi  Kadınhanı ilçesine giderken, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yaralı bir pelikan  fark etti.

Oğluyla birlikte güçlükle yakaladığı pelikanı aracına alan ve pazar  günü olması nedeniyle teslim edecek bir yer bulamayan Büyükyılmaz, yaralı hayvanı  evine getirip balıkla besledi.

 Büyükyılmaz, yaralı pelikanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar  Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hüseyin Büyükyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaralı bir  hayvana yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta o da bir can taşıyor."  dedi.

Pelikanın, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

DHA

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