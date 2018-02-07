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  3. 07 Şubat 2018 13:44

Yaralı Mehmetçikler görenleri ağlattı

Afrin'de havan saldırısı sonucu yaralanan iki askerimiz tedavi için Türkiye'ye getirildi. Mehmetçiklerin acil serviste el ele tutuştukları görüntü sosyal medyaya damga vurdu.

Yaralı Mehmetçikler görenleri ağlattı
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Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde başarıyla devam ederken havan saldırısı sonucu yaralan ve Türkiye'ye getirilen iki askerimizin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Hastanede tedavi altına alınan iki Mehmetçik'in yaralarını unutup el ele tutuşarak birbirlerine moral vermeleri dikkat çekti.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur."

İşte o paylaşım:

zeytin dalı harekatı , gaziler , yaralı askerler
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