YAŞ kararında dikkat çeken isimler! Aksakallı ve Temel emekliye sevk edildi

Yüksek Askeri Şûra’da 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen paşalar arasında 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Orgeneral Metin Temel de var.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 2017’de 2. Kolordu Komutanlığına; 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, 2018’de Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmıştı. İki ismin atamaları ‘kızak’ olarak değerlendirilmişti.

30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesiyle birlikte 51 albay general oldu. 226 olan general-amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak. Kararlar 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR?

Zekai Aksakallı, 1962 Erzurum doğumlu Türk asker, Korgeneral, 2. Kolordu komutanıdır. 2013-2017 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptı. 15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın darbe girişiminde bulunanların eline geçmesini önledi.

ASKERİ KARİYERİ

2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura’da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrası 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

2016 askeri darbe girişimi’nden kısa bir süre önce gazi ordu evinden eşiyle ve korumasıyla çıkarken iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışıldı. Mücadele ederek kurtulduysa da eşi o sırada kolundan yaralandı. Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı içeriden ele geçirilmeye çalışılmaktaydı. Koruma astsubayı Ömer Halisdemir’e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Semih Terzi’nin karargâha girmeden öldürülmesini emretti. Terzi’yi vurarak öldüren Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla hayatını kaybetti.

Ömer Halisdemir’in hayatını kaybetmesinden hemen sonra, Özel Kuvvetler Komutanı korumalarını çağırdı. Araçlarla yanına ulaşmaya çalışan ekibi kobra ile havadan saldırıya uğradı. Korumaları yaralandı. Bir koruma astsubayının ayakları bu saldırı sonucunda koptu. Komutan yanına alabileceği yakın arkadaşlarını aradı. Özel Kuvvetler Komutanlığı bütün birimleri Türkiye, Suriye ve Irak’ta bulunduğundan Ankara’da çok az sayıda bir personel bulunmaktaydı. Astsubayların yanında yalnızca beylik tabancaları vardı. Yakın gördükleri birimlerden uzun namlulu silah ve mühimmat aldılar. Karargâhı almak için darbecilere karşı harekete geçtiler. Yaralılar vermelerine rağmen Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı darbecilerden geri aldılar. Darbe girişimine karşı açıklama yaparak “Eşkıyalar başarılı olamayacaklar” şeklinde tepki gösterdi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI

28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği olağanüstü mücadeleden dolayı rütbe süresinin dolmasına 1 yıl daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi.

24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye’nin Cerablus ve el-Bab kasabasının Irak ve Şam İslam Devleti’nden geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu’nun komutanlığını yaptı.

20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu komutanı olarak atandı. 23 Temmuz YAŞ kararıyla emekiye sevk edildi.

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?

İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta Taht köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda ailesi ile birlikte Adana'ya yerleşen Temel, eğitimini burada tamamladıktan kısa süre sonra askerliğe adım attı.

Van Asayiş Kolordu Komutanı iken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak göreve atandı.

Daha sonra 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.

20 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı yönetmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda 2. Ordu Komutanı olarak görev alan İsmail Metin Temel, YAŞ toplantısı sonrası orgeneralliğe terfi etmişti.

23 Temmuz 2020’de alınan yeni YAŞ kararı ile de kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.