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YAŞ sonrası 400 albay iddiası için resmi açıklama geldi

YAŞ sonrası 400 albay iddiası için resmi açıklama geldi
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MSB kaynakları, YAŞ kararlarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. 400'den fazla albayın emekli edildiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından bakanlık kaynakları bazı konu başlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

YAŞ KARARLARI

YAŞ kararlarıyla çok sayıda albayın emekliye sevk edildiği iddiası yalanlandı. Açıklamada "Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400'den fazla Albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen Albay sayısı çok daha azdır. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece 'kişiye özel' yapılmaktadır. Emekli edilen Albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 Albayın görev süresi 2 yıl süreyle uzatılmıştır" denildi. 

ÇELİK KUBBE

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi hakkında "Türkiye’nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İran-İsrail gerilimi ile Pençe-Kilit Harekâtı'na ilişkin şu açıklama yapıldı:

- İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik sonrası İran'ın bazı ABD üslerine de saldırısı olmuştu. ABD'nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG'lileri bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz.

ŞEHİT SAYISI

- (Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda şehit verildi iddiaları) Irak ile koordinasyonumuz hem olumlu, hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesi, de çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz.

"KİLİDİN KAPATILMASINA UZAK DEĞİLİZ"

Son dönemde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının artmasının kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçilmesiyle ilgili olduğunu kaydeden yetkili "Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz" diye konuştu.

Etiketler MSB 400 albay emekli emekliliğe sevk edilen albaylar yüksek askeri şura yaş
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