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Yaşlı adamın imdadına itfaiye yetişti

İstanbul Fatih'te cami tuvaletinde dengesini kaybederek düşen yaşlı adamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay saat 13.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ağa Cami'nde meydana geldi. İddialara göre 85 yaşındaki Ahmet Üçhaş, öğle namazını kılmak için camiye geldi. Namaz öncesi caminin tuvaletine giren Üçhaş, tuvalette dengesini kaybederek düştü. Tuvalette mahsur kalan yaşlı adam, bağırmaya başladı. Üçhaş'ın sesini duyup tuvalete koşan cami cemaati tuvaletin kapısını açmak istedi. Tuvaletin kapısı açılmayınca durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri levye yardımıyla tuvaletin kapısını kırdı. Üçhaş, cami içerisine taşındı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Üçhaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üçhaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DHA

Etiketler fatih cami tuvaleti mahsur
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