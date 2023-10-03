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Yatırımlık arazi yalanıyla vurgun yapan şebeke çökertildi

Yatırımlık arazi yalanıyla vurgun yapan şebeke çökertildi
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Kocaeli'de, yatırımlık arazi yalanıyla sahte evraklarla arsa satan şebekeye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki güzergahlarda yatırım yapılacak arazi bahanesiyle vatandaşlara sahte belgelerle arsa sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ilçe nüfus müdürlükleri ve adliye çalışanları ile 3 avukatın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte olduğu değerlendirilen vekaletnameler ve benzeri belgeler ile Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Yatırım Yapılacak Arsalar başlıklı notlar ve usulsüz tapu devirlerinde kullanılmak üzere alınmış çok sayıda nüfus kayıt örnekleri ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Etiketler kocaeli kuzey marmara otoyolu yatırımlık arazi dolandırıcılık
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