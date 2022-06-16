Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu

Yatta mezuniyet eğlencesi yapan gençlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Yatın limana çarpmasıyla gençler yere yere düştü.

Mezuniyetlerini Boğaz'da kutlamak isteyen gençlerin kiraladıkları yat limana çarptı. Çalan şarkıya eşlik eden gençler çarpmanın etkisiyle yere düştü.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gençlerin videosu ise sosyal medyada gündem oldu.