  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu

Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu

Yatta mezuniyet eğlencesi yapan gençlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Yatın limana çarpmasıyla gençler yere yere düştü.

Mezuniyetlerini Boğaz'da kutlamak isteyen gençlerin kiraladıkları yat limana çarptı. Çalan şarkıya eşlik eden gençler çarpmanın etkisiyle yere düştü. 

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gençlerin videosu ise sosyal medyada gündem oldu. 

Etiketler yatta mezun kutlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu
Arınç yine ortalığı alevlendirdi: ''Kral çıplak demenin vaktidir''
Yavuz Bingöl annesinin cenazesinde sitem etti: ''Yazıklar olsun''
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyayı sallayan yanıt
İşte 4 soruda öğrenci affı! Kimler aftan yararlanacak?
Bugün zamlanıp 30 TL'ye dayanmıştı! Bir zam daha geliyor!
''Camilerimiz yakıldı'' diyen Erdoğan hakkında suç duyurusu!
Mide bulandıran gelenek: Kocası ölen kadınlarla ilişkiye girip, üstüne para alıyorlar
Ebrar Karakurt'u hiç böyle görmediniz! Yıllar önceki hali ortaya çıktı
''Şakkadanak ekonomist'' Necmettin Batırel de sonunda isyan etti