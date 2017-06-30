Yayladağı kırsalına 2 top mermisi atıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi düştü.



Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına, Beşşar Esad rejimi bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 top mermisi isabet etti.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı. Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor.