Yaz aylarının kabusu geri döndü! Türkiye'de bu yazın ilk ölümü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ta Koyulhisar ilçesi Çaylı köyünde yaşayan A.K. (65) vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan A.K, yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı. A.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören A.K, yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan A.K'nin cenazesi, köyünde toprağa verilecek.