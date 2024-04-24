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Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak

Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları artsa da yağışlar kapıda. Pek çok ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

24 - 30 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

24 - 30 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

Haritalarla 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları artsa da yağışlar kapıda. Pek çok ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları artsa da yağışlar kapıda. Pek çok ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları artsa da yağışlar kapıda. Pek çok ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları artsa da yağışlar kapıda. Pek çok ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları artsa da yağışlar kapıda. Pek çok ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

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