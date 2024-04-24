Yaz öncesi acı gerçek açıklandı: İşte Türk turistin tercihi

Türkiye İstatistik Kurumu, yerli turistlerle ilgili istatistikleri açıkladı. TÜİK'in istatistiklerine göre seyahat harcamaları 1 yılda yüzde 101 oranında artarken yerli turistin tercihi akraba evleri oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ‘hane halkı yurt içi turizm’ verilerini açıkladı.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 616 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %32 artarak 11 milyon 509 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 77 milyon 472 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2023 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %17,5 artarak 61 milyon 463 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %10,9 artarak 473 milyon 79 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 7,7 gece oldu.

Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2023

Geceleme sayısı, IV. Çeyrek, 2023 Ortalama geceleme sayısı, IV. Çeyrek, 2023

Seyahate çıkanlar, 45 milyar 734 milyon 935 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %140 artarak 45 milyar 734 milyon 935 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %93'ünü 42 milyar 526 milyon 11 bin TL ile kişisel harcamalar, %7'sini ise 3 milyar 208 milyon 924 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 3 974 TL oldu.

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin TL oldu. Bu harcamaların %91'ini 209 milyar 128 milyon 153 bin TL ile kişisel harcamalar, %9'unu ise 20 milyar 667 milyon 298 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 3 739 TL oldu.

Seyahate çıkan kişilerin seyahat harcamaları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2023

Toplam seyahat harcamaları, IV. Çeyrek, 2023 Seyahat başı ortalama harcama, IV. Çeyrek, 2023

Bu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %30,2 ile yeme ve içme harcamaları, %30 ile ulaştırma harcamaları ve %11,6 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %136,2, ulaştırma harcamalarında %126 ve konaklama harcamalarında ise %189,9'luk artış görüldü.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya %32 ile yeme ve içme harcamaları, %26,3 ile ulaştırma harcamaları ve %17 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %111, ulaştırma harcamalarında %72 ve konaklama harcamalarında ise %164,3'lük artış görüldü.

Harcama türlerinin toplam harcama içerisindeki oranları (%), Yıllık ve IV. Çeyrek, 2023

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %60,5 ile ilk sırada yer aldı

Bu çeyrekte, seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %26,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %5,2 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, %58,3 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %33,1 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahat sayılarının amaçlara göre dağılımı, Yıllık ve IV. Çeyrek, 2023

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 619 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 746 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 941 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 320 milyon 410 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 72 milyon 620 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 38 milyon 263 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Geceleme sayısının konaklama türlerine göre dağılımı, Yıllık ve IV. Çeyrek, 2023