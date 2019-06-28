Yeni Havalimanından kalkan uçak acil iniş yaptı

Yapımı sırasında çevreciler başta olmak üzere çok sayıda kişinin kuş sürülerinin göç güzergahında olması nedeniyle eleştirilen 3. Havalımanı'nda korkulan oldu. Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin de içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağı, havada kuş sürüsüne çarptığını duyurdu.

Uçak kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle İstanbul Yeni Havalimanı’na geri döndü.

Küçükkaya şunları yazdı:

"THY’nin İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağı, havada uçağa kuş sürüsü çarpması nedeniyle geri döndü. Uçak, seferini yarıda kesip, İstanbul havalimanına iniş yaptı. Uçağın kokpit camında çatlama meydana geldi.

Uçak, Antalya yolunda iken, pilot; ‘bir kuş sürüsü çarptığı için, kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle sivil havacılık kuralları gereği İstanbul Yeni Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı’ anonsu yaptı.

THY Kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bi açıklama yok. Yolcuları balık istifi doldurdular. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Uçak mı değişecek, sefer mi iptal edilecek keşke bi bilgilendirme yapılsa."

KUŞLARIN GÖÇ YOLU

Havalimanının inşaatının yapılacağı bölge ilk açıklandığında havacılık ve çevre uzmanları ciddi uyarılarda bulunmuşlardı.

Çevre uzmanları, havalimanı inşaatının kuşların göç güzergahında yer aldığını belirterek, “dünyanın en yoğun göç yollarından biri olan İstanbul üzerinden göç eden kuşlar için küresel kıyım anlamına geliyor” demişti.

3. havalimanı projesi ihalesini alanlardan Limak Holding ise sinyaller yoluyla kuşların göç rotalarını değiştirileceğini ve kuşları eğiterek farklı alanlara yönlendireceklerini açıklamıştı.

Çiğdem Toker 2015 yılında kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Konsorsiyum ortağı Limak’ın patronu Nihat Özdemir’in, bundan iki ay önce Murat Çelik’e, ‘Kuşların göç rotası konusunda çok özel bir çalışma yürüttüklerini’ açıklamıştı. Buna göre, sinyaller kullanarak kuşların rotasını değiştirecek bir sistem için uzmanlarla çalışılıyordu. O gün, projenin fizibilite ve ÇED aşamasında çalışılması gereken bu işin, neden ihaleden iki yıl sonra yapıldığını merak etmiştim. Bugün artık bu çalışmanın, kuşların vebalini üstlenmeme kaygısı taşındığı için yapılmadığını biliyorum. Meğer Lufthansa, çekince bildirmiş. 150 milyon yolcu kapasitesiyle 'dünyanın en büyüğü' iddiasındaki bir havalimanına Lufthansa’nın iniş-kalkış yapmayı reddettiğini bir düşünün...”